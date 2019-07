Pelo menos 29 pessoas morreram esta segunda-feira na Índia na sequência de um acidente de autocarro que se deslocava a alta velocidade, segundo as autoridades.

O porta-voz do governo estadual, Awanish Awasthi, disse que a maioria dos passageiros estava a dormir quando o acidente ocorreu perto de Agra, no estado de Uttar Pradesh.

O acidente provocou ainda ferimentos a 18 pessoas, acrescentou.

No dia 21 de junho, pelo menos 39 pessoas morreram na Índia na sequência da queda de um autocarro num desfiladeiro de 500 metros, numa estrada montanhosa no norte do país, informou a polícia local.

Cerca de 150.000 pessoas morrem a cada ano nas estradas da Índia, muitas vezes por causa de veículos lotados, más condições de estrada ou condução imprudente.