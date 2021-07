O despiste de um autocarro que transportava migrantes afegãos, paquistaneses e do Bangladesh fez pelo menos doze mortos e 26 feridos este domingo, na Turquia.

O acidente ocorreu no distrito de Muradiye, na província de Van, perto da fronteira turca com o Irão. O veículo terá incendiado após ter caído numa vala, segundo informação recolhida pela Reuters junto de duas fontes.

As identidades dos mortos no acidente não foram imediatamente reveladas, mas o proprietário do autocarro foi detido.

A Turquia tem sido um essencial ponto de trânsito para os migrantes que pretendem chegar à Europa. Cidadãos originários do Irão, Afeganistão e Paquistão, cruzam regularmente a fronteira iraniana com a Turquia a pé antes de serem transportados para o Oeste, em direção a cidades como Istambul e Ancara.