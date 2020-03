Depois de vários políticos em Espanha terem anunciado que estão infetados com a Covid-19, chegou esta segunda-feira mais uma confirmação de um responsável espanhol que está infetado com o vírus. “Fernando Simón testou positivo.” A confirmação chegou por parte da porta-voz do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias (equivalente à Direção-Geral da Saúde em Portugal), María José Sierra.

O diretor-geral da Saúde de Espanha, de 57 anos, apresentou na noite de domingo vários sintomas compatíveis com o novo coronavírus, nomeadamente febre, não tendo já marcado presença esta segunda-feira, na habitual conferência de imprensa que divulga a situação da COVID-19 no país. Depois de ter testado positivo, Fernando Simón encontra-se estável, e, de acordo com o jornal espanhol El País, está agora em isolamento em casa.

Esta não é a primeira vez que Simón apresentou sintomas da Covid-19. A 21 de março, o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias espanhol foi submetido a teste para despiste do novo coronavírus, tendo sido mesmo substituído pela porta-voz daquela entidade. Ainda assim, os primeiros resultados deram negativo. Um dia depois, Fernando Simón apareceu de novo na conferência de imprensa para divulgar a evolução da Covid-19 em Espanha, onde decidiu pedir desculpa por ter realizado o teste quando muitos espanhóis esperam ter essa oportunidade. Por ser das pessoas que “têm mais contacto social” em Espanha, considerou que seria importante despistar a doença.

Fernando Simón, agora infetado com CovidD-19, tem sido o homem que tem dado a cara pelos números do novo coronavírus em Espanha. Depois de um fim-de-semana negro a bater todos os recordes em aumento do número de mortos pela Covid-19, Espanha registou uma diminuição esta segunda-feira. De acordo com o mais recente balanço divulgado pelo Ministério da saúde espanhol, numa conferência de imprensa que já não contou com a presença de Fernando Simón, só nas últimas 24 horas, morreram mais 812 pessoas – um aumento de 12,44% face a domingo.

Já o número de infetados voltou a descer, registando assim uma diminuição pelo terceiro dia consecutivo. De ontem para hoje surgiram 6.398 novos casos (mais 8,12%), quando no último domingo tinha havido mais 6.549 e no sábado 8.139 novos infetados.

No total, o país vizinho tem agora 7.340 vítimas mortais e 85.195 casos positivos – um número que supera a China, e coloca Espanha no terceiro lugar dos países do mundo com mais infetados, apenas atrás dos Estados Unidos da América e Itália.