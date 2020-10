Milhares de pessoas juntaram-se na terça-feira no parque de diversões Happy Valley, em Wuhan, para celebrar o Halloween.

Segundo a imprensa local, que divulgou fotografias do desfile anual, vários chineses reuniram-se no espaço recreativo e substituíram as já quotidianas máscaras de segurança por máscaras apocalípticas e disfarces aterrorizantes.

Nas imagens, é possível ver a ausência de distanciamento social e vários ajuntamentos, ao mesmo tempo que os desfilantes se juntaram para tirar fotografias aos vários carros alegóricos que percorreram o parque temático reaberto desde maio.

O ambiente de festa é altamente condizente com o retorno da vida normal naquela que foi a primera cidade a registar casos de novo coronavírus em todo o mundo.

Com cerca de 11 milhões de pessoas, Wuhan é a capital da província de Hubei e não regista casos diários desde junho.

Em agosto, a cidade foi palco de uma festa de música eletrónica que juntou milhares de pessoas este sábado.

As imagens do evento, realizado no parque aquático Maya Beach Water Park, mostram pessoas a dançarem sem máscara de proteção e a ignorarem os pedidos da OMS em relação ao distanciamento físico.

People watch a performance as they cool off in a swimming pool in Wuhan, China pic.twitter.com/sPIdpAmQ6G — AFP news agency (@AFP) August 17, 2020

Desde o início da pandemia em dezembro, a China regista um total de 85,940 casos de coronavírus e 4,634 mortes, sendo que a província de Hubei não tem nenhum caso de infeção por Covid-19 desde junho.