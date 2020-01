Existem várias pessoas desaparecidas entre os escombros que se espalham pela região de Elazig, depois de um forte sismo ter atingido a zona leste da Turquia na passada sexta-feira. Durante as operações de resgate, as autoridades turcas conseguiram salvar uma criança de apenas dois anos, que esteve cerca de 24 horas debaixo dos destroços.

Os bombeiros conseguiram localizar Yüsra Yildiz depois de terem ouvido uma voz de uma mulher no meio dos escombros. As autoridades escavaram entre os estragos do terramoto, que registou 6.7 na escala de Richter, e acabaram por encontrar a menina.

Segundo os meios de comunicação turcos, a voz que se ouvia entre os destroços era de uma mulher, que manteve diálogo constante com as equipas de resgate.

As autoridades acabaram por conseguir chegar à criança, que foi retirada do local cerca de 24 horas depois do sismo.

Veja o resgate da menina.

Três horas mais tarde, as equipas de resgate conseguiram resgatar também a mãe de Yüsra Yildiz. Ambas as vítimas foram levadas para o hospital, onde estão a receber assistência médica.

Segundo os meios de comunicação turcos, a mulher e a filha terão sobrevivido graças à proteção do marido e pai de ambas. O homem acabou por morrer na sequência do terramoto.

Pelos menos 35 pessoas morreram e cerca de 1.607 ficaram feridas na sequência do sismo, indicaram as autoridades turcas em novo balanço.