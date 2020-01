Um casal deu o nó durante a erupção de um vulcão, localizado a cerca de 16 quilómetros do local da cerimónia. O caso aconteceu nas Filipinas.

Este domingo, Chino e Kat Vaflor casaram enquanto o vulcão ‘Taal’, a cerca de 100 quilómetros de Manila, entrava em erupção.

Durante a tarde foi dado o alerta para a evacuação da zona, dado o perigo, mas o casal não se demoveu.

Chino e Kat Vaflor explicaram, em declarações à CNN, que estavam nervosos e que ficaram constantemente a atualizar as redes sociais para perceberem como evoluia a situação.

Na verdade estávamos nervosos porque, enquanto preparávamos tudo, estávamos constantemente a verificar as nossas redes sociais para nos mantermos atualizados sobre a erupção do vulcão. Portanto estávamos conscientes dos alertas e dos níveis de escala que estavam a ser atualizados em tempo real. Também discutimos secretamente o que deveríamos fazer se acontecesse o pior.”

A erupção do vulcão Taal provocou nuvens de cinzas que atingiram a capital, Manila, obrigando ao encerramento do principal aeroporto do país, com mais de 240 voos internacionais e domésticos cancelados.

Apesar de tudo isto, as pessoas que se encontravam na celebração do casamento de Chino e Kat Vaflor encontravam-se calmas.

As fotografias mostram o casal a dar o nó no altar, com o vulcão ao fundo e as nuvens de fumo.