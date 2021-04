Um homem filipino morreu após ser forçado a fazer mais de 300 agachamentos por ter quebrado as regras de confinamento nas Filipinas. Darren Manaog Peñaredondo tornou-se assim mais uma vítima da violenta campanha de restrições imposta no país.

O jovem, de 28 anos, teria saído de casa para comprar água, na localidade de General Trias, de acordo com uma fonte da família. De acordo com a CNN Filipinas, durante o trajeto, Darren foi mandado parar pela polícia, que o ordenou a fazer o agachamento 100 vezes, acabando por mandar o jovem repetir a sequência, chegando às 300 repetições.

Ele começou a ter convulsões no sábado, mas conseguimos reanimá-lo em casa. Aí o corpo dele falhou, então o reanimamos de novo, mas ele já estava em coma”, afirmam membros da família de Darren.

As Filipinas têm um dos maiores números de casos de covid-19 da Ásia - registou mais de 819.000 infecções e 14.000 mortes, de acordo com os números da Universidade John Hopkins. No mês passado, os casos no país aumentaram drasticamente, levando as autoridades a ordenar o confinamento de mais de 25 milhões de pessoas - incluindo as da província de Cavite, onde fica a cidade de General Trias.

Devido à situação, as autoridades filipinas começaram uma agressiva campanha de repressão em abril, depois de o presidente filipino Rodrigo Duterte ter sugerido que as forças de segurança tinham autorização para disparar sobre quem violasse as restrições impostas.

Eu não vou hesitar. Minhas ordens são para a polícia e para os militares: se eles se tornarem indisciplinados e lutarem contra vocês e as vossas vidas estiverem em perigo, disparem contra eles", declarou o presidente.

Um grande número de pessoas foi detido por violar as restrições nos últimos 12 meses. Entre março e agosto do ano passado, quase 290 mil pessoas foram advertidas, multadas ou acusadas por violar as regras de quarentena.