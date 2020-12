A maior parte dos candidatos tem família e expressou vontade de querer trabalhar remotamente para seus atuais empregadores, pelo menos inicialmente, disse Huurre. Por outro lado, mais de 800 candidatos eram empreendedores com o objetivo de lançar startups, sendo que o resto dos candidatos procuravam emprego.

A Finlândia, casa da Nokia, da tecnologia do SMS e do 5G e do software Linux, tem um cenário de start-ups em expansão de seis mil milhões de euros. É o país com maior número de startups digitais per capita do mundo. Multinacionais de tecnologia como a Google, a Bayer e a GE Healthcare também criaram campus recentemente no país.