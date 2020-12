A polícia belga vai utilizar drones com câmaras térmicas em vários municípios da região da Flandres, no norte do país, como medida preventiva para que sejam respeitadas as regras em vigor para controlar a pandemia de covid-19 durante o Natal e o Ano Novo.

Entre as normas que vão ser fiscalizadas pelas autoridades está a proibição de lançar fogo de artifício, mas as autoridades vão mesmo utilizar os aparelhos para dispersar ajuntamentos e até para ordenar o regresso a casa, em situações em que isso seja necessário.

As câmaras térmicas dos drones vão permitir aos agentes controlar as pessoas que vão sair de casa, e alguns dos aparelhos vão estar equipados com megafones, para que a polícia possa dar ordens de forma direta.

O dispositivo vai estar em prática nas cidades de As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen e Zutendaal, todas na região da Flandres.

Estão previstas multas para quem não respeitar as restrições impostas para combater o novo coronavírus. Algumas delas são o recolher obrigatório ou a limitação dos contactos sociais, cujo desrespeito poderá levar ao pagamento de uma coima até 250 euros.

A Bélgica estabeleceu que nas celebrações de Natal o limite de ajuntamento é de quatro convidados, mas só se a casa tiver um jardim ou terraço com acesso à rua, para evitar que as pessoas se concentrem no interior. No entanto, das quatro pessoas, apenas uma tem direito a utilizar a casa de banho.

A única pessoa a utilizar a casa de banho deve ser escolhida pelos proprietários da casa e não há troca de comida, todas as regras sanitárias e de distanciamento social têm de ser respeitadas.

Segundo noticia o The Brussels Times, o porta-voz da ministra, Steven Van Gucht, explicou que “se alguém quiser ir à casa de banho, terá de o fazer no seu próprio alojamento”.

Há possibilidade de entrar em casa e parar para falar, comer ou beber alguma coisa. Assim que entrar em casa, o risco de contágio é muito maior porque a circulação de ar não é a mesmo que lá fora”, explicou o porta-voz.

A Bélgica é um dos países mais afetados pela pandemia na Europa, sendo aquele que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 151 mortes por 100 mil habitantes.