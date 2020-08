Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está infetado com covid-19, avança a imprensa brasileira.

Segundo um porta-voz do senador, o filho de Bolsonaro está em isolamento e a tomar cloroquina e azitromicina desde segunda-feira, apesar de estar assintomático.

Flávio Bolsonaro é mais um entre vários familiares do presidente que já foram infetados com covid-19, incluindo o próprio Jair Bolsonaro. Michelle Bolsonaro, a primeira-dama brasileira, também já foi infetada, bem como o irmão mais novo de Flávio, Jair Renan.

A avó da primeira-dama , de 80 anos, também foi infetada mas não resistiu à doença e acabou por morrer no hospital a 12 de agosto.