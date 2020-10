A companhia aérea low-cost HK Express aderiu às "viagens para lugar nenhum", depois de meses em terra devido à pandemia de covid-19.

O Airbus 320 da subsidiária da Cathay Pacific realizou o seu voo inaugural na quinta-feira, com 110 passageiros a bordo, que, durante 90 minutos, puderam viajar pelos céus de Hong Kong, regressando, no final, ao ponto de partida.

E são, assim, as "viagens para lugar nenhum": ter a experiência de viajar de avião, mas sem sair praticamente do lugar, ou país, no caso.

Estas viagens sem destino já estão a acontecer na Austrália, no Japão e em Taiwan, e, agora, em Hong Kong.

A HK Express já agendou para novembro três voos "para lugar nenhum". Os bilhetes, que custam cerca de 52 euros, já esgotaram.

Nestas viagens, ao contrário do que tem acontecido em vários voos comerciais, haverá distanciamento físico entre os passageiros e não será servida comida a bordo.

VIDEO: Hong Kong's budget carrier HK Express offers a "flight to nowhere" with an inaugural journey filled with members of the media and social media influencers, circled Hong Kong and returned 90 minutes later pic.twitter.com/U0bX7N08oW