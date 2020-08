Cinco filhos e uma neta da deputada federal brasileira Flordelis dos Santos Souza foram presos esta quarta-feira de manhã numa operação conjunta entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil.

De acordo com as autoridades, todos estão acusados de participar no homicídio do marido da deputada, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. O Ministério Público e a Polícia Civil concluíram as investigações e Flordelis foi denunciada sob a acusação de ser a mandatária do crime.

Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas e a única que não foi presa foi Florbelis por ter imunidade parlamentar. Ao todo, sete dos acusados foram presos, sendo que as outras três já estavam detidas.

Anderson do carmo, de 42 anos, foi assassinado com 30 tiros no dia 16 de junho do ano passado, dentro da sua própria casa em Niterói, no Rio de Janeiro.

Logo após o crime, a polícia prendeu dois dos filhos do pastor evangélico e de Flordelis, de 59 anos. O casal tem quatro filhos biológicos, sendo os restantes 51 adotados. A deputada tem ainda outros três filhos, fruto do primeiro casamento.

O caso está em segredo de justiça, mas o advogado de defesa enfatizou que os filhos e a neta da deputada são "pessoas íntegras, primárias, detentoras de ótimos antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito".