Depois de meses de especulação, o mistério em volta da morte de uma família num trilho perto de Yosemite, na Califórnia, nos EUA, chegou finalmente fim.

A morte de Jonathan Gerrish, Ellen Chunge e da filha de um ano, Miju, foi causada por insolação e possível desidratação, relatou o Xerife do Condado de Mariposa, Jeremy Briese.

A causa da morte do cão da família, Oski, ainda não foi determinada, mas também existem suspeitas relacionadas ao calor. A temperatura no dia da caminhada ultrapassava os 42°graus.

Este é um incidente muito trágico. Os nossos corações nunca esquecerão as belas vidas de Jonathan, Ellen, Miju e, claro, Oski. Eles permanecerão sempre connosco", afirmou o Xerife, numa conferência de imprensa.

Esta é a primeira morte a que Jeremy Briese assiste em 20 anos de carreira.

Os corpos foram encontrados por equipas de resgate, a 17 de agosto, numa área separada da Floresta Nacional de Sierra. O alerta para o desaparecimento da família tinha sido dado um dia antes.

Junto dos corpos foram encontrados vários pertences do casal, tal como uma mochila com uma garrafa de água vazia, com capacidade para 2,5 litros.

Durante a investigação, foi levantada a suspeita de envenenamento por algas venenosas ou de exposição a gases nocivos de minas abandonadas perto do trilho.

A Floresta Nacional Sierra aconselha os visitantes que gostam desta área a não nadar, caminhar ou deixar seus animais de estimação desfrutarem da água devido as algas tóxicas”, avisou o parque, em comunicado.

Steve Jeffe, amigo da família, lembra Jonathan Gerris e Ellen Chunge como pessoas "incríveis e generosas”, que "amavam muito a filha".