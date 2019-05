Todo os 143 passageiros do avião que caiu num rio da Florida, nos EUA, sobreviveram, mas os animais que se encontravam no porão não tiveram a mesma sorte. Os corpos de um cão e dois gatos foram recuperados no local onde a aeronave aterrou, de acordo com a Estação Aérea Naval de Jacksonville.

Os primeiros relatos davam conta da morte dos quatro animais que viajavam no avião, que partiu de Cuba, em direção ao Norte da Flórida. Contudo, de acordo com o “USA Today”, um dos passageiros conseguiu salvar um animal, que se encontrava na cabine.

Anteriormente pensava-se que todos os animais a bordo se encontravam no porão.

Os animais vão ser cremados por uma empresa local. Todas as medidas foram tomadas para tentar resgatar estes animais, depois do incidente”, pode ler-se num comunicado deixado pela Estação Aérea Naval de Jacksonville, no Facebook.

Apesar do Boeing 737 não ter ficado totalmente submerso, a parte inferior da aeronave, onde estavam os dois gatos e o cão, ficou debaixo de água.

Há água no porão. Estamos infelizes com esta situação, porque há animais neste compartimento que, infelizmente, perderam a vida”, informou Kaylee LaRocque, uma porta-voz da Marinha norte-americana.

No domingo foi divulgado que apenas quatro animais tinham embarcado no Boeing 737-800, mas a porta-voz indicou que é possível que outros estivessem a bordo sem terem sido registados.

O avião caiu num rio na noite de sexta-feira, perto da cidade norte-americana de Jacksonville, na Florida, não havendo qualquer registo de mortos.