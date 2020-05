A polícia de Fort Myers, na Flórida, quis mostrar o seu apreço pelos profissionais de saúde e decidiu fazer-lhes uma homenagem à altura.

Em frente ao Lee Memorial Hospital os polícias fizeram um coração com os próprios carros de serviço e exibiram uma mensagem, onde agradeceram a todos os que estão na linha da frente no combate à pandemia.

Members of the Fort Myers Police Department arrange their patrol cars into the shape of a heart to show their gratitude for frontline medical workers at Lee Memorial Hospital. pic.twitter.com/30JpdiGBvD