O gabinete do xerife do Condado de Lee, na Florida, Estados Unidos, tem um novo membro. A cadela, que os agentes encontraram abandonada no sul da Florida e com o focinho colado com fita adesiva, foi adotada e colocada nos “quadros” como substituta.

O animal, encontrado em fevereiro com feridas e sinais de maus tratos, foi ainda rebatizado. Chance, assim se chama agora, foi adotada pelo chefe do gabinete policial e é agora membro daquela equipa como agente canino, escreve a Fox News.

Chance foi encontrada depois de vários populares de Lehigh Acres terem alertado as autoridades para a presença da cadela a vaguear nos jardins das casas com a boca colada com fita-cola encarnada, habitualmente usada no isolamento de cabos elétricos.

Nomeada na quinta-feira passada, ansiosa por sujar as patas, a agente Chance entrou em ação neste fim de semana”, partilhou o gabinete do xerife no Facebook.

De acordo com a mesma publicação, a cadela está a recuperar bem e com energia, depois de ter sido encontrada desidratada, mal tratada e com feridas em sangue numa das pernas e no peito.

Quando estiver totalmente recuperada, a cadela vai servir o departamento de patrulha canina e vai ter direito a um “escritório” junto à secretária do xerife Carmine Marceno, o responsável pela adoção.

As autoridades continuam à procura do responsável pelo abandono e maus tratos da cadela.