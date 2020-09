Uma mulher grávida salvou o marido de um ataque de tubarão no arquipélago de Florida Keys, no estado norte-americano da Florida. A polícia local disse que a mulher foi salvar o marido “sem qualquer hesitação”.

O caso aconteceu no domingo, de acordo com o jornal Miami Herald.

Num barco privado, Andrew Charles Eddy, de 30 anos, foi com a mulher, Margot Dukes-Eddy, grávida, fazer mergulho numa zona rico em corais e várias espécies marinhas.

Pouco tempo depois de ter entrado na água, o homem foi mordido no ombro por um tubarão. A mulher, que estava na embarcação, apercebeu-se do incidente porque viu a barbatana dorsal do tubarão e o sangue do marido no mar.

Margot saltou para a água “sem qualquer hesitação”, conforme o relato das autoridades, para salvar o marido.

O marido foi hospitalizado com ferimentos graves. A mulher saiu ilesa.

De acordo com a polícia, outros banhistas que se encontravam no local viram um grande tubarão, com quase três metros, nesse dia.