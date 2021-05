Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas neste domingo quando três atiradores dispararam indiscriminadamente sobre uma multidão que assistia no exterior a um concerto que decorria num salão de banquetes em Miami, na Florida.

Os dois óbitos foram declarados no local e os feridos foram encaminhados para vários hospitais.

De acordo com a polícia de Miami, várias pessoas marcaram presença no evento, no El Mula Banquet Hall, reservado para o efeito.

Era já de madrugada quando três suspeitos saíram de uma viatura e abriram fogo sobre a multidão, tendo na sua posse espingardas e pistolas.

As autoridades acreditam que o ataque foi premeditado.