Cinco crianças morreram este domingo, num incêndio numa creche em Erie, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Para além destas vítimas mortais, uma outra pessoa terá ficado ferida.

As crianças tinham entre os oito meses e os sete anos.

De acordo com a NBC News, o alerta foi dado às 1h15 da manhã e o incêndio terá deflagrado na proprietária da creche Harris Family Day Care.

As autoridades ainda estão a investigar a causa do fogo.

Dois jovens que também se encontravam no edifício terão conseguido escapar das chamas através do telhado do edifício, de acordo com o USA Today.