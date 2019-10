Os incêndios continuam a consumir tudo o que encontram perto de Los Angeles e São Francisco.

Nem de dia e nem de noite há descanso para os envolvidos nestes grandes incêndios que assolam a Califórnia.

Com a cidade de Los Angeles cercada de chamas, as operações não param e já envolvem os habitantes, milhares de homens e meios de combate continuam no terreno.

O alerta vermelho está em vigor desde segunda-feira e as perspetivas não são animadoras. Ao tempo muito seco juntam-se os ventos fortes, que sopram muitas vezes a 80 quilómetros por hora.

Um cenário idílico para que as chamas continuem a lavrar.