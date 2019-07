Mais de 100 fogos intensos deflagraram no Ártico desde junho e os cientistas dizem que se tratam de ocorrências “sem precedentes”.

Novas imagens de satélite mostram grandes nuvens de fumo em zonas inabitáveis da Gronelândia, da Sibéria e de partes do Alasca.

São imagens que resultam das informações recolhidas pelo Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus, um programa da União Europeia.

The southernmost point of #Greenland, Cape Farewell on Egger Island surrounded by clouds as seen by #Sentinel3 OLCI instrument on 22/07/19 #earthpaintings pic.twitter.com/67S66BCNAr