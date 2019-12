O youtuber Ryan Kaji, que tem mais de 22 milhões de subscritores no canal que alimenta na rede social. É a personalidade mais bem paga no Youtube, tendo recebido mais de 23 milhões de euros este ano.

Líder do ranking pelo segundo ano consecutivo, o rapaz de oito anos que se dedica a fazer vídeos de unboxing, fez mais cinco milhões de euros que o canal que se encontra em segundo lugar, de acordo com a lista da Forbes.

Uma diferença considerável para o menino do Texas que continua a expandir a própria marca. A juntar aos rendimentos que recebe pelos vídeos do Youtube, tem ainda uma marca de brinquedos com mais de 100 produtos diferentes, um programa no canal Nickelodeon e um contrato assinado com o canal de streaming Hulu.

Kaji não é um caso isolado de uma criança na lista dos dez youtubers mais bem pagos. Em terceiro lugar, está Anastasia Radzinskaya, conhecida por “Nastya”, uma menina de cinco anos com paralisia cerebral, nascida no sul da Rússia.

O seu canal, que conta com 42 milhões de subscritores, é um dos que cresce mais depressa no Youtube. Só entre 1 de junho de 2018 e 1 junho de 2019, o seu canal acumulou 767 milhões de visualizações.

O Youtube é a babysitter mais popular do mundo”, disse à Forbes Eyal Baumel, CEO da empresa gestora de estrelas digitais Yoola.

Os vídeos com crianças têm três vezes mais visualizações que outros tipos de canais com números elevados de subscritores de acordo com um estudo do Pew Research Center.

Confira aqui a lista do top 10 dos Youtubers mais bem pagos.

#10 - VanossGaming (Evan Fong) – 10,3 milhões de euros

VanossGaming conseguiu mais de 1,5 mil milhões de visualizações nos seus vídeos de GTA V e Minecraft.

#9 – DanTDM (Daniel Middleton) – 10,7 milhões de euros

Este jogador publica vídeos e live tours dedicados a Minecraft e Fortnite. Os seus seguidores estão espalhados por todo o mundo.

#8 – Markiplier (Mark Fischbach) – 11,6 milhões de euros

É uma das apostas seguras das marcas que querem chegar à comunidade de gaming. Juntamente com o youtuber Jacksepticeye, fundou a Cloak, uma marca de roupa para jogadores.

#7 – PweDiePie (Felix Kjellberg) – 11,6 milhões de euros (empatado com Markiplier)

O youtuber com mais subscritores. Felix Kjellberg já esteve envolvido em várias controvérsias. Recentemente, anunciou que vai fazer uma pausa por tempo indeterminado.

#6 – Preston (Preston Arsement) – 12,5 milhões de euros

É uma entrada direta e que se popularizou a jogar Call of Duty. Agora, publica também vídeos de partidas, além de conteúdos de gaming, principalmente de Minecraft.

#5 – Jeffree Star – 15,2 milhões de euros

Começou por ser músico no MySpace e agora está no YouTube, onde se destaca pelos tutoriais de maquilhagem, uma das áreas mais populares no site.

#4 – Rhett e Link – 15,7 milhões de euros

São duas das primeiras estrelas do YouTube, contam com quatro canais na plataforma, um podcast, dois livros e compraram a rede multicanal Smosh por dez milhões de dólares. Focam-se maioritariamente em vídeos de comédia

#3 – Anastasia Radzinskaya – 16,1 milhões de euros

A menina russa de cinco anos dá a cara a vídeos publicados em sete idiomas onde a vemos a brincar com o seu pai. Há já acordos de centenas de milhares de dólares com marcas como a Legoland ou a Dannon.

#2 – Dude Perfect – 17,9 milhões de euros

Cinco amigos nos seus 30 anos – Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones e Tyler Toney – publicam vídeos a praticar desporto, fazer acrobacias e a tentar bater recordes do Guiness. Contam também com um acordo com a Nickelodeon para uma série de TV com o mesmo nome.

#1 – Ryan Kaji – 23,3 milhões de euros

É o líder destacado deste top e o seu canal surgiu em 2015, quando tinha apenas três anos. Nos seus vídeos, vemos Ryan a abrir várias caixas, do género de unboxing, de brinquedos e vamos ouvindo os seus comentários. Agora, há também vídeos de experiências científicas a serem publicados.