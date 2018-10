Um mecânico da base aérea de Florennes, na Bélgica, destruiu um F-16, durante as operações de manutenção da aeronave. O acidente, que aconteceu na última quinta-feira, provocou também danos noutra aeronave e fez ainda dois feridos.

Eram 14:10 locais (13:10 em Lisboa), quando um mecânico ativou um míssil Vulcan M614-1 de uma aeronave F-16. Os dois técnicos que saíram feridos estavam a trabalhar na base aérea quando sofreram danos auditivos, após a explosão, avança o jornal The Brussels Times.

A Força Aérea Belga confirmou que um incêndio aconteceu na base durante trabalhos de manutenção, fazendo com que uma aeronave F-16 se incendiasse. Confirmaram, também, danos colaterais numa segunda aeronave que se encontrava na pista.

NEWS @BelgiumDefence - Le 11 octobre 2018 vers 14 h10, un incendie s’est déclaré au cours de travaux de maintenance sur un F-16 sur la Base de Florennes. L'avion a brûlé. Un deuxième avion a subi des dommages collatéraux. — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) October 11, 2018

A causa do incidente está agora a ser investigada, mas a hipótese de um ato criminoso está a ser descartada, afirma o porta-voz do Gabinete do Ministro da Defesa, Laurence Mortier. O Ministério Público Federal já visitou o local da explosão.

Technician Accidentally Fires Vulcan Cannon And Destroys An F-16 On The Ground In Belgium via @TaskandPurpose https://t.co/rOukiW8OYg pic.twitter.com/uUncG7wT8p — Paul Szoldra (@PaulSzoldra) October 13, 2018

A base aérea de Florennes é a casa da Segunda Ala Tática, com mais de 20 aeronaves de guerra F-16, divididas em dois esquadrões. Quatro destas aeronaves estão, atualmente, na Lituânia, na missão de policiamento aéreo do Báltico da NATO.

A F-16 é uma aeronave de 1982 a 1991, cuja reparação é constantemente debatida, dado que a substituição de 54 aeronaves está estimada em 3 biliões de euros.