Pelo menos 13 pessoas morreram na terça-feira, durante confrontos entre as Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC) e um grupo armado não identificado, em Kpandroma, Ituri, nordeste do país, noticiou, esta quarta-feira, a rádio Okapi.

De acordo com a rádio Okapi, que opera ao abrigo da missão de paz das Nações Unidas para a República Democrática do Congo (MONUSCO), quatro civis foram mortos pela FARDC em Sesedu e três outros corpos foram encontrados no centro da cidade de Kpandroma.

Do lado das FARDC registaram-se seis mortos na operação contra o grupo armado, versão ainda não confirmado pelo Exército congolês.

A população da localidade de Kpandroma fugiu para aldeias remotas. As lojas, mercados e escolas locais foram fechados, relata ainda a rádio Okapi.