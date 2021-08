Pelo menos 25 pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas após um "ferry" ter encalhado num banco de areia na costa de Ibiza, na noite de sábado.

A embarcação San Gwann , que levava 35 passageiros e 11 tripulantes a bordo, fazia a travessia entre Ibiza e a ilha de Formentera quando embateu num banco de areia na ilhota de Es Malvins.

Segundo a Cadenaser, que cita guarda costeira, no total foram transportadas de helicóptero nove vítimas, entre elas um menino de dez anos em estado grave. Além da criança, há ainda outro passageiro ferido com gravidade .

As vítimas foram transportadas para o hospital de Can Misses.

Até ao momento desconhece-se as nacionalidades dos feridos.

De acordo com as autoridades, o casco do navio está danificado e alguns compartimentos correm o risco de inundar.