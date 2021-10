Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas na sequência de disparos feitos durante uma festa, perto da Universidade de Fort Valley State, no estado do sul dos Estados Unidos Geórgia, anunciaram este sábado as autoridades locais.

“Oito pessoas foram atingidas por tiros. Uma morreu”, referiu a agência de investigação de crimes na Geórgia na rede social Twitter.

Segundo as autoridades, a vítima mortal era um jovem de 27 anos, que não era estudante da universidade.

Os motivos que levaram ao tiroteio não foram ainda avançados, mas as autoridades garantiram que os feridos não estão em situação grave e já foram transferidos para hospitais próximos.

O centro educativo ligado à universidade anunciou o cancelamento de várias das atividades planeadas para o fim de semana.

Fort Valley, que tem cerca de 2.300 alunos, é uma universidade afro-americana histórica fundada em 1895 e localizada a 160 quilómetros do sul de Atlanta.