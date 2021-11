Pelo menos 25 autoridades do Brasil usaram verbas públicas para participar no IX Fórum Jurídico de Lisboa, na Faculdade de Direito, entre 15 e 17 de novembro, noticiou esta segunda-feira a imprensa brasileira.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, os gastos com passagens de avião, diárias e seguros ultrapassam 500 mil reais (cerca de 80 mil euros) para ministros do executivo, juízes do Tribunal de Contas da União (TCU), presidentes de agências reguladoras, parlamentares e seus cônjuges, elementos do Ministério Público, além de assessores e outros funcionários públicos.

Um avião oficial das Forças Armadas também foi utilizado por cinco deputados e seus cônjuges, entre eles o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

O jornal brasileiro informou que a Aeronáutica brasileira não quis informar quanto custou o voo.

Algumas das autoridades que viajaram usando recursos públicos do Brasil participaram do evento como palestrantes, outras foram prestigiar e acompanhar políticos. Uma parte também aproveitou a ida à Europa para cumprir agenda em outros países.

O evento reuniu dezenas de autoridades brasileiras em Lisboa e foi organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), que tem o juiz Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal (STF) como sócio, além da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Fundação Getulio Vargas (FGV).