2019 foi um ano marcado por confrontos um pouco por todo o mundo. Em Santiago, no Chile, uma manifestação contra o aumento do preço dos bilhetes de metro desencadeou uma onda de protestos por melhores serviços públicos e contra as desigualdades sociais. Nesta imagem escolhida pela agência noticiosa AP, os manifestantes anti-governo entraram numa igreja e atiraram uma estátua de Jesus e Maria para a rua, palco de confrontos com a polícia.