O colapso parcial de um hotel na turística cidade chinesa de Suzhou, no leste do país, fez, pelo menos, oito mortos, havendo ainda nove pessoas desaparecidas, segundo as autoridades.

Seis pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do Siji Kaiyuan Hotel, mas três estão em estado grave, de acordo com a mesma fonte.

O colapso ocorreu às 15:30 (08:30 em Lisboa), de segunda-feira, informou a televisão estatal CCTV, numa altura em que a maioria das pessoas dentro da unidade eram hóspedes.

Imagens transmitidas pela CCTV mostram dezenas de membros das equipas de resgate, em uniformes cor de laranja, a escavar os escombros.

A propriedade foi inaugurada em 2018 e era composta por 54 quartos, além de um salão de banquetes, de acordo com a sua descrição na plataforma de reservas de hotéis e viagens Ctrip.

O colapso de edifícios é uma ocorrência regular na China.

A maioria das investigações revela incumprimento das normas de construção.

O incidente encontra-se sob investigação.