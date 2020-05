As autoridades de saúde francesas adiaram para segunda-feira a divulgação do número de mortos por Covid-19 no país, foi anunciado na conferência de balanço diário da pandemia, nesta sexta-feira.

No entanto, apesar de a direção-geral da saúde não ter avançado qualquer dado, no site do ministério da Saúde estão registados mais 74 óbitos em hospitais nas últimas 24 horas, elevando o total de mortos para 28.289, sem contar com os lares.

Sendo assim, até ao momento, são conhecidos 19.944 mortos em unidades hospitalares e 10.345 em lares.

Quanto aos hospitalizados, são menos 200 para um total de 17.383, sendo que há 1.701 doentes nos cuidados intensivos (menos 44).

Nas últimas 24 horas foram também contabilizados 393 novos casos de infeção, elevando o total para 114.556 desde o início do surto no país.

Há, igualmente, registo de mais 351 recuperações, para 64.209.

Por fim, desde 1 de março, mais de 100.000 pessoas foram hospitalizadas e mais de 17.000 estiveram internadas nos cuidados intensivos.