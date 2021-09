Um carro da polícia despistou-se no norte de França, depois de uma agente, que estava no banco dos passageiros, ter disparado um taser na direção do condutor.

Depois de ter sido atingido, o condutor perdeu o controlo do carro e bateu num veículo que estava estacionado, em Roubaix, perto de Lille. Não houve registo de feridos.

Segundo a imprensa francesa, no carro iam três agentes, que já não estavam em serviço, e se encontravam num ambiente de "bom humor" e brincadeira.

Queria dar no colega apenas um leve golpe de taser", justifica Emmanuel Riglaire, advogado da agente que disparou o teaser, à France Bleu Nord.

Os três polícias estão sob custódia, uma vez que, depois do acidente, fugiram do local.

A agente que disparou o taser será processada por violência intencional com uma arma e por pôr em perigo a vida de outros.

Uma investigação interna também foi aberta.