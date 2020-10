Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um ataque com faca junto a uma igreja na área de Notre-Dame, em Nice.

Segundo as autoridades franceses, as vítimas são um homem e uma mulher que foi encontrada pela polícia já decapitada. A informação foi avançada por uma fonte à Reuters e corroborada por Marine Le Pen que deu uma entrevista às televisões locais.

Ainda não se conhece a identidade da terceira vítima mortal.

Christian Estrosi, autarca de Nice, avançou no Twitter que há suspeitas de se tratar de um ataque terrorista. Na sua página oficial, explica que a polícia municipal intercetou e deteve o atacante.

O agressor está neste momento no hospital depois de ter sido baleado no ombro pela polícia. O presidente da câmara de Nice refere que o atacante "estava constantemente a gritar Allah Akbar".

A polícia formou um perímetro de segurança no local, impedindo a passagem naquela área. Gérard Darmanin, ministro do Interior, explicou pelo Twitter que, na sequência dos ataques, vai conduzir uma reunião de crise no ministério.

IMPORTANT#Nice : une opération de police est en cours. Évitez le secteur et suivez les consignes. Après avoir eu le maire de Nice @cestrosi, je préside une réunion de crise au Ministère de l’Intérieur.

A associação humanitária SOS Cristãos do Oriente divulgou imagens da operação policial, mostrando a operação policial de grande escala perto da Basílica de Notre-Dame.

Entretanto, a polícia municipal de Nice está a levar a cabo uma operação de desarmamento de bomba.

🔴 #Alert - A terrorist knife attack just took place in Notre-Dame Basilica in #Nice. At least two people reportedly killed one of whom would have been beheaded or slaughtered.



🙏 #SOSChrétiensdOrient learns the news with great sadness and invites you to pray for the victims. pic.twitter.com/nxUpXw2SAz