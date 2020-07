Os cadáveres humanos doados a um centro de investigação universitário, no centro de Paris, foram deixados a apodrecer e comidos por ratos, adianta o The Guardian.

O caso foi denunciado pelo jornal francês l'Express, em novembro, e investigado agora pelas autoridades francesas.

Em causa estão cadáveres de milhares de pessoas doados ao Centro para Doações de Corpos, da Université Paris Descartes, a universidade de ciências humanas e da saúde de Paris.

Os cadáveres estavam espalhados "nus, desmembrados, empilhados uns em cima dos outros", informou jornal, descrevendo o local, fotografado em 2016, como "semelhante a uma vala comum".

Algumas partes do corpo estavam em decomposição, outras eram comidas por ratos", descreveu o L'Express.

Até ao momento, foram apresentadas cerca de 80 queixas-crime. De acordo com a procuradoria de Paris, em causa estão crimes ligados a "violações à integridade de cadáveres".

As revelações levaram o governo francês a ordenar a encerramento do centro e a uma inspeção administrativa por um painel que apontou, no passado mês de junho, que a universidade era culpada de "graves violações éticas" na administração do Centro de Doação de Corpos.

O advogado das famílias que apresentaram queixa, Frederic Douchez, considerou que a abertura da investigação se traduz em "notícias muito boas".

O centro, inaugurado em 1953, era o maior do género na Europa e, até ao encerramento, recebia centenas de corpos doados todos os anos.