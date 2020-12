Uma comissão de inquérito no parlamento francês denunciou esta quarta-feira uma “gestão deficiente da crise” de covid-19 por parte do Governo, depois de seis meses de audiências sobre a pandemia, que já matou mais de 53.000 pessoas em França.

O partido do Presidente, A República em Marcha (LREM, na sigla francesa) denunciou imediatamente o relatório “parcial e tendencioso” desta comissão de inquérito da Assembleia Nacional, liderada pela oposição de direita.

A França estava “mal armada” perante a pandemia que começou no início do ano, afirmou o líder dos deputados Republicanos (LR, na sigla francesa) Damien Abad.

A gestão da crise foi “caótica” e revelou “falhas estruturais”, acrescentou à imprensa Eric Ciotti, redator da LR da comissão de inquérito.

A comissão de inquérito aprovou esta quarta-feira de manhã o relatório, que aponta para uma série de falhas das autoridades públicas antes e durante a crise de saúde, mas sem os votos dos deputados LREM, que se abstiveram. Todos os outros membros votaram a favor.

O relatório deve ser divulgado oficialmente daqui a cinco dias, prazo para a recolha de observações dos grupos políticos.

No total, a comissão de inquérito fez mais de 50 audiências, incluindo a do ex-primeiro-ministro, Edouard Philippe, e vários ministros da Saúde sucessivos, que duraram cerca de 130 horas no total.

A comissão de inquérito “não foi um tribunal popular, nem um tribunal judicial” e não há “interrogatório pessoal”, assegurou o relator Eric Ciotti.

Desde o início da pandemia da covid-19, o Executivo francês tem sido alvo de acusações por alegadamente pôr em risco a vida de terceiros ou por homicídio involuntário.

No total, foram apresentadas 96 queixas contra ministros perante o Tribunal de Justiça da República, o único que tem competência para julgar os atos cometidos por membros do Governo no exercício das suas funções.

A França é o “quarto entre os países mais afetados da Europa”, observou Ciotti.

Há países que têm lidado melhor do que outros”, insistiu, com números corroborantes: a média de União Europeia foi de 532 mortes por um milhão de habitantes, enquanto a média francesa atingiu as 727 mortes.

Vemos falta de antecipação e subestimação do risco da pandemia, queda nos stocks estratégicos, [com] problemas de fornecedores” não diversificados o suficiente, apontou Damien Abad.

Abad lembrou ainda as “mensagens contraditórias sobre máscaras, falhas na política de testes” e até mesmo os “grandes esquecidos” que eram os lares de idosos e pacientes não covid-19 durante a crise sanitária.