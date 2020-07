Duas crianças de três e dez anos saltaram de um terceiro andar de um prédio, na cidade francesa de Grenoble, para escapar a um incêndio.

As crianças saltaram do apartamento em chamas, a uma altura de cerca de 12 metros, e aterraram nos braços de adultos no local.

O momento foi captado por um vizinho, a partir de outro prédio, e partilhado nas redes sociais.

Nas imagens, as duas crianças a surgem numa das janelas do apartamento em chamas, enquanto os restantes habitantes, no chão, choram de medo.

A criança mais nova foi a primeira a ser salva, depois da mais velha a ter segurado no ar, agarrando-a pelas roupas antes de a deixar cair.

De acordo com a BBC, as duas crianças foram transportadas para o hospital, por inalação de fumo.

Já dois dos homens que apanharam as crianças sofreram fraturas nos braços. No total, 17 habitantes tiveram de receber assistência hospitalar.

Foi, entretanto, aberta uma investigação para apurar as causas do incêndio e a razão pela qual os pais deixaram as crianças sozinhas no apartamento.