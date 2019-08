Um homem de 28 anos, empregado de mesa num restaurante em Noisy-le-Grand, nos arredores de Paris, França, foi morto a tiro por um cliente que estaria farto de esperar pela sanduíche que tinha pedido.

Segundo a France Info, tudo aconteceu no restaurante Le Mistral na noite de sexta-feira: testemunhas garantem que o espaço, que abriu há poucos meses, é "tranquilo", ainda que os locais admitam um aumento do tráfico de droga e de delinquência na zona.

A polícia está ainda à procura do autor do crime, que se pôs em fuga após o disparo. A vítima morreu no local devido aos ferimentos da bala que o atingiu no ombro, apesar de prontamente assistido pelas equipas de emergência.