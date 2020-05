A ministra francesa da Transição Ecológica, Elisabeth Borne, aconselhou este domingo os cidadãos a não irem de férias para fora de França neste verão, face às restrições que poderão encontrar no estrangeiro devido à pandemia de Covid-19.

As fronteiras com o espaço Schengen (de livre circulação europeia) vão continuar a ser fortemente controladas. Apelamos vivamente aos franceses a não considerarem as férias no estrangeiro", afirmou a governante, em declarações à France Inter, instando ainda a população a avançar com reservas para os meses de julho e agosto, uma vez que as decisões em relação a junho sobre as restrições ainda em vigor só vão ser tomadas “na próxima semana”.