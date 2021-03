Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento dramático em que um grupo de pessoas salva uma família, incluindo um bebé de seis meses, de um edifício em chamas.

O incidente ocorreu na cidade de Nantes, França, no dia 28 de março, altura em que um incêndio dizimou um complexo de apartamentos.

Os vídeos mostram o grupo a subir pela fachada do edifício numa tentativa de resgatar um jovem casal, após terem salvo o bebé.

A família foi rodeada pelas chamas que deflagaram no terceiro andar do bloco de apartamentos no bairro de Bottière. Alertados pelos gritos de socorro, vários vizinhos tentaram entrar no prédio pela escada, mas o fumo era muito denso.

Os pais estavam a sufocar", disse uma testemunha à BFMTV.

Com uma janela temporal cada vez menor, o grupo reuniu colchões para que os pais pudessem largar a criança da janela.

A escolha de atirar o bebé a última solução possível. Mais dois minutos e ele morreria", disse a testemunha.

No terceiro andar, a situação era crítica para o casal e o bebé. Eles [os pais] penduraram-no do lado de fora o melhor que podiam, para que ele pudesse respirar", disse um dos vizinhos ao jornal Ouest-France.

Depois de a criança estar em segurança, os membros do grupo escalaram a frente do prédio e criaram uma escada humana para ajudar os pais a descer.

As vítimas foram transportadas para o hospital, mas nenhum ferimento grave foi registado. Os bombeiros disseram ainda que um total de nove pessoas foram resgatadas do edifício em chamas.