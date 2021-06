A polícia francesa está procura das duas mulheres que atropelaram, na segunda-feira, uma jovem de italiana de 31 anos com uma trotinete elétrica.

Miriam estava a passear na margem do rio Sena, em Paris, quando uma trotinete a atingiu. A vítima acabou por bater com a cabeça no chão e sofrer uma paragem cardíaca.

Alguns mergulhadores da polícia fluvial, que estavam na zona, conseguiram reanimar a jovem e levá-la consciente para o hospital, no entanto, na quarta-feira, Miriam não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Este caso levantou novamente o debate sobre as "e-scooters" em Paris, devido ao perigo que estas representam para os peões. Em 2019, o governo francês já havia implementado algumas medidas aos utilizadores das trotinetes, como a obrigatoriedade de ter pelo menos 12 anos de idade.