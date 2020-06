Mais de 500 pessoas acorreram a um supermercado Lidl em Orgeval, no departamento de Yvelines, a cerca de uma hora de Paris, depois de terem sabido através das redes sociais que o estabelecimento ia colocar à venda na quarta-feira consolas PlayStation 4 a 95 euros, em vez dos habituais 300 euros.

Segundo o Le Parisien, houve mesmo quem tivesse acampado junto ao supermercado desde a noite anterior. Pelas 08:30, e perante a multidão que se juntara à porta - sem qualquer respeito pelas regras de distanciamento social em tempo de pandemia - os funcionários da loja acabaram por chamar a polícia, que teve de recorrer a gás lacrimogéneo para dispersar as filas. Um agente acabou por ser agredido com uma garrafa na cabeça.

Um responsável do Lidl anunciou depois que a promoção seria anulada, uma vez que só estavam disponíveis 45 consolas àquele preço, e a loja acabou mesmo por não abrir, devido ao receio de que os clientes desapontados causassem distúrbios e destruição no interior do estabelecimento.