Um motorista de autocarro em França expulsou todos os passageiros que transportava para levar, sozinho, um homem de cadeira de rodas.

François Le Berre, que sofre de esclerose múltipla, esperava o autocarro num subúrbio de Paris e, no momento em que ele chegou, viu dificultada a tarefa de entrar. Depois de o motorista perceber que os passageiros não se mexiam para dar acesso ao deficiente, expulsou-os, escreve o jornal Le Parisien.

O motorista, cujo nome não foi revelado, ajudou o homem a subir para o autocarro e transportou-o, sozinho, deixando os restantes passageiros na paragem à espera que outra viatura os apanhasse.

A história foi partilhada no Twitter pela página “Acessível para todos”.

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s'est levé et à dit "Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m’a dit "vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d'après!

François Le Berre pic.twitter.com/Icb5fqPMfD

— Accessible POUR TOUS (@tomipa06) October 21, 2018