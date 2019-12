Um homem que ameaçou agentes da polícia com uma arma branca em La Défense, o centro financeiro de Paris, foi abatido pelas autoridades.

Segundo o Le Monde, o agressor ter-se-á aproximado de uma brigada da polícia na noite de quinta-feira e os agentes, que não chegaram a sofrer ferimentos, usaram as armas para se defender e dispararam contra o peito do suspeito, que viria a morrer pelas 23:30, menos uma hora em Lisboa.

A identidade do homem não foi divulgada, bem com as suas motivações. Segundo a imprensa francesa, teria cerca de 30 anos.