O arquiteto-chefe da Notre-Dame alertou que a onda de calor extremo que a Europa está, mais uma vez, a enfrentar, pode levar ao desmoronamento dos tetos da catedral. Segundo Philippe Villeneuve, o incêndio de abril deixou a estrutura do monumento bastante debilitada.

O continente europeu enfrenta a segunda onda de calor deste verão, com muitos dos países a baterem recordes. França é um dos mais afetados com temperaturas acima dos 40º.

Eu estou muito preocupado com a onda de calor porque, como sabem, a catedral (de Notre-Dame) sofreu com o incêndio, as vigas caíram, mas também sofreu com o choque da água dos bombeiros. A estrutura está encharcada de água", disse o arquiteto à Reuters.

O incêndio destruiu a estrutura superior, nomeadamente os pináculos que desabaram, dois terços do telhado também ruíram e as estruturas de madeira ficaram destruídas. Ficou a salvo parte do tesouro, 12 estátuas monumentais, a coroa de espinhos, pinturas, vestes da Saint Louis, alguns cálices, a maioria dos vitrais também permaneceram intactos, três rosáceas dos séculos XII e XIII e ainda o grande órgão.

Veja também:

As investigações apontam para que o fogo tenha começado no centro do telhado e se tenha alastrado a partir daí. Philippe Villeneuve afirmou que os sensores de incêndio só foram instalados depois da tragédia de 15 de abril.

O que eu temo é que as juntas e a estrutura, quando secarem, perdam a sua harmonia, coesão, qualidade estrutural e que, de repente, a abóboda ceda".

Disse ainda que abóbada, desde o incêndio, que ficou inacessível tanto por cima como por baixo.

Enquanto eu estou aqui a falar, a caixa-forte pode muito bem colapsar (...) porque desde 15 de abril que não conseguimos aceder".