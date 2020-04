Cerca de 1,6 milhões de franceses podem ter sido infetados até agora pelo novo coronavírus, segundo uma primeira estimativa divulgada esta quinta-feira pelo sindicato de médicos generalistas MG France, com base num inquérito feito a profissionais.

No total, 56.154 doentes apresentando sintomas do coronavírus foram registados entre 17 de março e 3 de abril pelos 2.048 médicos generalistas em todo o território que aceitaram participar no inquérito feito pelo sindicato.

Extrapolando os resultados ao conjunto dos médicos generalistas em França, o sindicato avalia em 1,67 milhões o número de pessoas infetadas pelo vírus naquele período – uma estimativa considerada “consistente” face à contagiosidade do vírus.

Evidentemente, trata-se de uma extrapolação”, sublinhou o presidente do MG France, Jacques Battistoni, numa conferência de imprensa. Além disso, “são pessoas que foram consultadas e há ainda portadores saudáveis”, adiantou.

Mas isto dá uma ideia da ordem de grandeza”, disse Battistoni, assinalando a “disparidade” entre o número de franceses infetados e o número de doentes de Covid-19 hospitalizados (perto de 60.000 segundo os serviços de saúde franceses).

Se 1,6 milhões “é muito em relação ao número de doentes hospitalizados, é pouco se se tiver em conta a totalidade da população” francesa, perto de 67 milhões, destacou Battistoni, indicando que o número de franceses imunizados é “provavelmente baixo”.

O que significa que existirá um grande número de pessoas “suscetíveis de serem infetadas se as medidas de confinamento e as medidas barreira” forem levantadas, adiantou.

As autoridades de saúde ainda não divulgaram qualquer número sobre o número de franceses infetados. Apenas uma pequena parte da população foi testada.

Interrogado na quarta-feira na France info, Jean-François Delfraissy, presidente do conselho consultivo de Covid-19, considerou existirem “elementos para o início de uma resposta”, adiantando que se começou “a testar a população em geral no Leste, no Oise”, zona no norte de França.

Os primeiros dados que temos mostram que a imunidade populacional (percentagem de pessoas que já foram infetadas) é mais baixa do que imaginávamos. Talvez 10 a 15%”, declarou.

A França contabiliza 112.950 casos de infeção e 10.869 mortos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89.000.