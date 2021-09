O presidente francês, Emmanuel Macron, foi atingido por um ovo esta segunda-feira durante uma visita ao Salão Internacional da Restauração e do Turismo que se realiza na cidade de Lyon.

Segundo a "Lyon Mag", que filmou o incidente, o agressor é um jovem que foi entretanto detido pelos serviços de segurança. Entre vários gestos de protesto, o homem gritou "viva a revolução" e atirou um ovo a Macron. O ovo bateu no ombro do presidente mas não se partiu.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

Após a agressão, Macron foi rapidamente cercado pela equipa de segurança e pediu para conversar com o jovem para entender os motivos do protesto. "Se tem algo para me dizer, que venha", disse o presidente francês.

Macron já tinha sido atingido por um ovo em 2017, quando ainda era candidato à presidência. Nessa altura o ovo partiu-se na sua cabeça.

Em junho deste ano, o presidente foi esbofeteado por um popular durante um ato público.