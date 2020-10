Quatro crianças e um adulto pessoas morreram na manhã deste sábado em Noisy-le-Sec, França, após uma discussão violenta que teve origem numa disputa familiar.

De acordo com a polícia local, três outras pessoas encontram-se em “urgência absoluta” e dois adolescentes ficaram com ferimentos ligeiros.

A AFP avança que as agressões, que se iniciaram dentro de um pavilhão, começaram depois de um tio ter atacado a mãe de uma das vítimas mortais e os filhos com uma arma branca. O agressor terá tentado suicidar-se após, estando de momento hospitalizado e em coma.

As duas famílias são oriundas do Paquistão e do Sri Lanka.

Durante a tarde de sábado, um perímetro de segurança foi estabelecido ao redor do pavilhão. A polícia judiciária de Seine-Saint-Denis está a conduzir a investigação.