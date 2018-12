O Presidente norte-americano, Donald Trump, criticou mais uma vez, este sábado, o acordo de Paris sobre o clima, considerando que o movimento dos “coletes amarelos” em França é a prova de que o pacto “não funciona”.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.

O movimento dos “coletes amarelos”, que começou contra o aumento do preço dos combustíveis, juntou este sábado cerca de 31.000 pessoas em protestos em toda a França no quarto grande dia de manifestações.

Esta não foi a primeira vez que Trump falou sobre o movimento. Na terça-feira tinha ironizado sobre as concessões feitas pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, aos “coletes amarelos”, considerando que o acordo de Paris estava condenado ao fracasso.

O novo ataque acontece quando cerca de 200 países estão reunidos em Katowice, na Polónia, para a 24.ª conferência mundial sobre o clima.

Já durante a tarde, Donald Trump voltou a pronunciar-se no Twitter sobre os protestos em França. O presidente norte-americano manifestou-se triste pelo "dia e noite" que se vivem em Paris. "Talvez seja tempo de pôr fim ao extremamente caro acordo de Paris e devolver o dinheiro ao povo, baixando os impostos?", escreveu.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de dezembro de 2018