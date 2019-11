Centenas de corpos foram encontrados a apodrecerem no Centro de Doações de Corpos da Universidade Descartes, em Paris. A notícia é avançada pelo jornal L'Express, e já levou ao encerramento do centro, que está a ser investigado pelo governo francês.

Os cadáveres estarão depositados em macas, completamente despidos e em estado de decomposição. O L'Express descreve a situação como "uma vala comum no coração de Paris".

A universidade acabou por reconhecer a investigação em curso, e pediu desculpa às famílias dos corpos doados.

Através do site, a instituição admitiu que as suas práticas não respeitaram as "exigências sociais e a dignidade".

A universidade quer clarificar e reafirmar o seu total comprometimento com a dignidade das famílias e dos doadores", refere a nota.

Os corpos foram sendo deixados em condições pobres ao longo da última década. Na zona onde estão guardados os cadáveres existe mesmo uma praga de ratos que começa a infestar as instalações.

Segundo o L'Express, alguns dos corpos terão sido vendidos pela universidade a sociedades privadas, que depois os utilizariam em testes, como em acidentes de carro. Um corpo completo custaria cerca de 900 euros, enquanto um membro poderia ser vendido por 400.