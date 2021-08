Os violentos incêndios que destruíram mais de 100 mil hectares de floresta na Grécia, desde julho, "estão dominados", disse à France Presse um porta-voz dos bombeiros.

"Desde ontem [quinta-feira] que não há grandes frentes ativas, apenas focos esparsos", disse à AFP o porta-voz dos bombeiros, não identificado, sublinhando a importância da chuva que se fez sentir em várias regiões do país.

As centenas de equipas de bombeiros, apoiados por reforços estrangeiros, mantêm-se, no entanto, em alerta devido ao perigo que ainda existe, sobretudo na ilha de Eubeia, afetada duramente pelos fogos, assim como a região da Arcádia, na Península do Peloponeso.

As previsões meteorológicas apontam para ventos fortes para o próximo fim de semana e que podem provocar novos incêndios.

Centenas de casas e pequenas empresas foram atingidas pelas chamas na Península do Peloponeso e também na zona periférica de Atenas, sobretudo desde o passado dia 27 de julho.

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis disse que se trata de una catástrofe ambiental que está diretamente ligada ao aquecimento global.