O Facebook anunciou que quer contratar, nos próximos cinco anos, 10 mil pessoas “altamente qualificadas” na União Europeia, de modo a poder construir aquilo que se denomina de “metaverso”.

Segundo a empresa norte-americana, investir na Europa traz bastantes vantagens, como o acesso a um grande número de consumidores e de mão de obra qualificada.

Dos milhares de funcionários na União Europeia, aos milhões de empresas que utilizam as nossas aplicações e ferramentas todos os dias, a Europa é uma grande parte do nosso sucesso, porque o Facebook faz parte do sucesso das empresas europeias e da economia em geral", acrescentaram.